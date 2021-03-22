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Son dakika haberler... Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Gezi Parkı' açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na devri gerçekleştirilen Gezi Parkı ile ilgili açıklamada bulundu. Devrin gerekçesine yer verilen açıklamada, "Osmanlı döneminde yürürlükte olan vakıf kanunlarına göre, vakfına geçmesi gerekirken taşınmazlar belediye mülkiyetine geçmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda Vakıflar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, evveliyat kayıtları incelenmiş ve bu taşınmazların 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait taşınmazlardan olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı

Gezi Parkı devredildi! Son dakika: Devirle iligli flaş açıklama geldi
Gezi Parkı'nın devriyle ilgili gerekçe açıklandı
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HABERTURK.COM

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na devri gerçekleştirilen Gezi Parkı ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada devrin gerekçesine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı: "Sultan Beyazıt'ın 1505 miladi tarihli vakfiyesinde, İstanbul'da bulunan camii, medrese, mektep ve imaretten oluşan külliyesi için çok sayıda dükkan, ev, bostan, mera, arazi ve arsa vakfedilmiştir. Vakfedilen taşınmazlardan önemli bir bölümü ise Beyoğlu, Şişli, Galata bölgesinde yer almaktadır. Osmanlı döneminde yürürlükte olan vakıf kanunlarına göre, vakıf kurucusu veya mütevellileri bu yerleri tek kira, çift kira veya zemin kirası yoluyla işletmişlerdir.

Bu bağlamda, 3.Selim döneminde yukarıda bahsi geçen taşınmazlar, mukataaya bağlanarak belli bir zemin kira karşılığı ödenerek, taşınmazın üzerine kışla, talimhane, mescit ve çeşmeden oluşan müştemilat yapılmıştır. Topçular Kışlası olarak uzun süre hizmet verilen bu binalar daha sonra işlevini kaybetmiştir. O dönemde yürürlükte olan vakıf kanunlarına göre, vakfına geçmesi gerekirken taşınmazlar belediye mülkiyetine geçmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda Vakıflar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, evveliyat kayıtları incelenmiş ve bu taşınmazların 'Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait taşınmazlardan olduğu tespit edilmiştir."

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