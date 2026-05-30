Giresun'da etkili yağışla gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Giresun'da etkili olan sağanağın ardından derelerden taşınan çamurlu su nedeniyle Karadeniz'in kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü
Giriş: 30 Mayıs 2026 - 14:13
AA'daki habere göre; Kentte dün etkili olan yağış sonucu derelerden akan yağmur suyunun döküldüğü Karadeniz'in kıyı kesimlerinde denizin rengi değişti.
Batlama ve Aksu derelerinin denizle buluştuğu sahil kısımlarında denizin rengi kahverengi oldu.
Denizin renginin değişimi dron ile havadan görüntülendi.
