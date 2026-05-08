Giresun'da TIR'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giresun'da otomobilin TIR dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Saffet Y. hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 08 Mayıs 2026 - 10:26
Giresun'un Tirebolu ilçesinde TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
TIR DORSESİNE ÇARPTI
AA'daki habere göre olay; Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana geldi. Saffet Y.'nin (49) kullandığı otomobil, M.B. (48) idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
