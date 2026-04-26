        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Giresun'da fındık bahçesine yuvarlanan araçta sürücü can verdi

        Giresun’da fındık bahçesine yuvarlanan araçta sürücü can verdi

        Giresun'da yoldan çıkan otomobil fındık bahçesine yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre takla atan araçta sürücü Yılmaz Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:05 Güncelleme:
        Fındık bahçesine yuvarlanan araçta can verdi
        Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        ARAÇ YOLDAN ÇIKTI

        İHA'daki habere göre kaza; Giresun’un Espiye ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 49 yaşındaki Yılmaz Kaplan yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.

        FINDIK AĞAÇLARINA TAKILDI

        Yaklaşık 50 metre takla atan araç, fındık ağaçlarına takılarak durabildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada, araç sürücüsü Yılmaz Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri: İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a gidiyor, okullarda alınacak 7 yeni tedbir, Formula 1 yeniden Türkiye'de!

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI PAKİSTAN'A GİDİYORABD - İran müzakereleri için beklenen haber geldi... Pakistan hükümeti, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD ve İran arasındaki müzakerelerin merkezi olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a b...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Konser sırasında denize girdi, kurtarılamadı!
        Konser sırasında denize girdi, kurtarılamadı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı