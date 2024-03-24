Gökhan Zan, geçen hafta tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etti.

DHA'nın haberine göre Zan'ın avukatı Deniz Kızıl, müvekkili Gökhan Zan'ın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek, farklı montaj yöntemleriyle şantaj malzemesi yapıldığını belirterek, seçme ve seçilme hakkını ihlal eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.