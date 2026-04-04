Göztepe hasrete son verdi
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi
Stat: Eryaman
Hakemler: Batuhan Kolak, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru (Dk. 83 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Hanousek), Koita (DK. 73 Traore), Tongya, Onyekuru (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Niang (Dk. 73 Göktan Gürpüz)
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis (Dk. 90+3 Mohammed), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 46 Krastev) (Dk. 90+3 Efkan Bekiroğlu), Jeferson (Dk. 62 Juan), Janderson (Dk. 88 Guilherme)
Goller: Dk. 39 Miroshi (Penaltıdan), Dk. 68 Bokele (Penaltıdan) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 38 Pereira, Dk. 54 Zuzek, Dk. 55 Volkan Demirel (Teknik direktör), Dk. 67 Goutas (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 43 Dennis, Dk. 50 Heliton, Dk. 54 Bokele, Dk. 86 Janderson (Göztepe)
Gençlerbirliği ile Göztepe, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri; 39'da Miroshi ile 68'de Bokele kaydetti. Her iki gol de penaltıdan geldi.
Bu sonuçla ligde 6 maç sonra galip gelen Göztepe, puanını 46'ya yükseltti. 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.