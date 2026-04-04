        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Gençlerbirliği: 0 - Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Gençlerbirliği Haberleri

        Göztepe hasrete son verdi

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi

        Giriş: 04.04.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Stat: Eryaman

        Hakemler: Batuhan Kolak, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi

        Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru (Dk. 83 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Hanousek), Koita (DK. 73 Traore), Tongya, Onyekuru (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Niang (Dk. 73 Göktan Gürpüz)

        Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis (Dk. 90+3 Mohammed), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 46 Krastev) (Dk. 90+3 Efkan Bekiroğlu), Jeferson (Dk. 62 Juan), Janderson (Dk. 88 Guilherme)

        Goller: Dk. 39 Miroshi (Penaltıdan), Dk. 68 Bokele (Penaltıdan) (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Pereira, Dk. 54 Zuzek, Dk. 55 Volkan Demirel (Teknik direktör), Dk. 67 Goutas (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 43 Dennis, Dk. 50 Heliton, Dk. 54 Bokele, Dk. 86 Janderson (Göztepe)

        Gençlerbirliği ile Göztepe, Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri; 39'da Miroshi ile 68'de Bokele kaydetti. Her iki gol de penaltıdan geldi.

        Bu sonuçla ligde 6 maç sonra galip gelen Göztepe, puanını 46'ya yükseltti. 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum

        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy İstanbul'da
        Zelenskiy İstanbul'da
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Boğazlar, bombalar ve mesajlar
        Boğazlar, bombalar ve mesajlar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (CANLI)
        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (CANLI)
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Otelde kadın cesedi bulundu
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!