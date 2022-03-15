Grevdeki doktorlar ile başhekimin tartışmasına inceleme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel GREV TARTIŞMASI! Son dakika: Grevdeki doktorlar ile başhekimin tartışmasına inceleme başlatıldı! - Güncel Haberler
ABONE OL

Bandırma'da hastanede başhekim ile doktorların grev tartışmasına inceleme

Son dakika haberine göre Balıkesir'de Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile acil sağlık hizmeti dışında çalışmayıp grev yapan doktorlar arasındaki tartışmayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yaşanan tartışmayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Balıkesir Tabip Odası da meslektaşlarına mobbing uygulandığını öne sürerek yasal süreç başlatılacağını açıkladı

GREV TARTIŞMASI! Son dakika: Grevdeki doktorlar ile başhekimin tartışmasına inceleme başlatıldı! - Güncel Haberler
Grevdeki doktorlar ile başhekimin tartışmasına inceleme!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, dün, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde meydana geldi. Başhekim Dr. Muzaffer Şenveli ile 14 Mart Tıp Bayramı´nda başlayarak 3 gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında alınan grev kararına katılan doktorlar arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Şenveli, grev yapan doktorların dinlenme odasına gelerek, görevlerinin başına dönmesini istedi.

DHA'da yer alan habere göre Şenveli, acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden anestezi doktoru ise "Acil vakalar alınıyor elektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor" dedi. Başhekim Şenveli de "Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin" yanıtını verdi.

'YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞINI SÖYLEDİ'

Odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise "Ben acil olup olmadığına karar verebilirim" dedi. Doktorlara, "Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz" diyerek tepki gösteren Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti. Twitter'a da yansıyan görüntülerde Başhekim Şenveli'nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleri tepki topladı. Güvenlik görevlerinin başhekim ve doktorları sakinleştirmesinin ardından tartışma son bulurken, İl Sağlık Müdürlüğü de olayla inceleme başlattığını bildirdi.

'MESLEKTAŞLARIMIZA MOBBİNG UYGULANDI'

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili Balıkesir Tabip Odası´ndan da açıklama geldi. Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapılan açıklamaya, ilçede faaliyet gösteren STK´lar da destek verdi. Açıklamayı yapan, Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, hekimlik etik ve ilkelerine dikkat çekti. Konuyla ilgili yasal süreç başlatacaklarını kaydeden Uçan, şunları söyledi:

"TTB ve Tabip Odamızca 3 Şubat ve 4 Mart, yine 14, 15, 16 Mart 2022 eyleminden önce de İl ve İlçe Sağlık Müdürlerine, tüm başhekimlere grev etkinliği ile ilgili yazı yazılarak, grev hakkını kullanmak isteyen meslektaşlarına kolaylık sağlanması ve mesleki dayanışma için destek istenmiştir. Buna rağmen üzülerek belirtmek istiyorum ki tam da 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlandığı bir günde, bizim ilimizde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Başhemşiresince meslektaşlarımıza mobbing uygulanmış, deontoloji ve hekimlik etik kurallarına aykırı küçük düşürücü, tehdit içeren ve aşağılayan sözel şiddet uygulanmıştır. Anestezi uzmanı meslektaşlarımızı onurlu duruşları nedeni ile kutluyoruz. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasından aldığımız yetkiyle, etik ve deontolojik kurallar doğrultusunda ilgililer hakkında gerekli yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 15 Mart Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor!
GÜNDEM Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor...
Son dakika haberleri: Pınar Gültekin davasında bir gelişme daha!
GÜNDEM Pınar Gültekin davasında bir gelişme daha!
DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? 2022 DGS başvuru tarihleri
GÜNDEM DGS başvuruları ne zaman?
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyası
GÜNDEM Meteorolojiden zirai don uyası!
Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri: Berat Kandil gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
GÜNDEM Berat Kandili gecesi tesbihleri ve zikirleri
Berat Kandili ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet 2022 Berat Kandil gecesi ne zaman, yarın mı?
GÜNDEM Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
TOKİ indirim kampanyası 2022 şartları nedir, başladı mı ve ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyasından kimler yararlanabilir ve nasıl?
GÜNDEM TOKİ indirim kampanyası 2022 şartları!
Tartıştığı alkollü şahsı 3 bıçak darbesi ile öldürdü
GÜNDEM Katil zanlısının kaçışı 4 saat sürdü
GÖRÜNTÜLER ÇIKTI! Mersin'deki bar kavgası cinayeti anı kameralarda! - Güncel Haberler
GÜNDEM Bar kavgasındaki cinayet anı ortaya çıktı!
ÖSYM'den 2022 YÖKDİL sonuç tarihi açıklaması YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den 2022 YÖKDİL sonuç tarihi açıklaması
GÜNDEM YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.