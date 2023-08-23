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Verratti'den vazgeçen Suudi Arabistan kulübünün, Rodrigo De Paul, Hakan Çalhanoğlu ve ismi açıklanmayan bir oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

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Bu gelişme sonrası Verratti transferi için öne çıkan kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü.