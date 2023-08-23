Fransızlar transferi duyurdu: PSG'nin yıldızı Galatasaray'a!
Kadrosuna bir orta saha takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray için Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'ten bomba bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Paris Saint-Germain'in (PSG) dünyaca ünlü yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü.
Transfer döneminde şu ana kadar Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Angelino, Icardi, Bakambu, Günay Güvenç, Sıraçhan Nas, Zaha, Kerem Demirbay, Tete ve Ziyech'i kadrosuna katan Galatasaray'da gözler 8 numara takviyesine çevrildi.
Sergio Oliveira ile forma rekabetine girecek bir ismi kadrosuna dahil etmek isteyen sarı-kırmızılılarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Yönetim, kritik önem taşıyan 8 numara transferi için ince eleyip sık dokurken, Fransız basınından sarı-kırmızılı kulüp hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Fransızların ünlü yayın organı L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, Paris Saint-Germain'in (PSG) dünyaca ünlü futbolcusu Marco Verratti'yi gündemine aldı.
AL AHLI TRANSFERDEN ÇEKİLDİ!
PSG'nin kadroda düşünmediği İtalyan orta saha ile ciddi şekilde ilgilenen Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin transferden vazgeçtiği belirtildi.
Al Ahli'nin alternatif isimlere yöneldiği ve bu nedenle 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmeleri durdurduğu ifade edildi.
Verratti'den vazgeçen Suudi Arabistan kulübünün, Rodrigo De Paul, Hakan Çalhanoğlu ve ismi açıklanmayan bir oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.
Bu gelişme sonrası Verratti transferi için öne çıkan kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü.
Transferin ekonomik zorluğunun farkında olan Galatasaray'ın buna rağmen tüm şartları zorladığı ve çalışmalara devam ettiği kaydedildi.
TRANSFERDE RAKİP ATLETICO MADRID
Galatasaray'ın Verratti transferindeki en büyük rakibinin ise Atletico Madrid olduğu belirtildi. İspanyol devinin de 30 yaşındaki oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 40 maçta 1 asist kaydeden Verratti, bu sezon ise 3 maçta toplam 117 dakika süre buldu.
Fransız ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
1.65 boyundaki İtalyan yıldız, merkez orta saha ve ön lbiero olarak görev yapabiliyor.
Futbola 2008 yılında İtalyan ekibi Pescara'nın altyapısında başlayan Marco Verratti, 2012 yılında 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSG'ye transfer oldu. Verratti 11 sezondur PSG forması giyiyor.