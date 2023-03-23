Almanya’da yaşayan ve İstanbul Taksim’de bir restoranın ortağı olan iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, geldikten bir gün sonra Kemerburgaz Göktürk’te kayıplara karışan iş insanı Zeki Oğuz olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. ALMANYA’DA DA BAŞVURU YAPILDI İş insanı Oğuz’un Almanya vatandaşı olduğu öğrenildi. Kendisine ulaşamayan yakınları Alman polisine başvurdu. Oğuz’un hayatından endişe ettiklerini belirten ailenin başvurusu İstanbul’da bulunan Alman Başkonsolosluğu’nu harekete geçirdi. Konsolosluk İstanbul polisi ile irtibata geçti.

MARKETTE GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU İstanbul’da arkadaşı L.U.’nun başvurusu ile başlatılan ilk soruşturmada Oğuz’un kaybolmadan önce çevredeki marketlerin güvenlik kameralar görüntüleri elde edildi. Görüntülerde, Oğuz’un markette alışveriş yaptığı görüldü. ÖNCE YANLIŞ KİŞİ KAÇIRILMAK İSTENİYOR Ortaya çıkan görüntülerde, marketin önünde şüpheli kişiler dikkat çekiyor. Elinde alışveriş torbasıyla çıkan bir kişi, Zeki Oğuz diye şüpheli 3 kişi tarafından zorla araca bindirilmek isteniyor. Ancak kısa bir süre sonra araca bindirilmek istenen kişi Zeki Oğuz olmadığı anlaşılınca serbest bırakılıyor. Ve bir sonraki kişi olan Zeki Oğuz’a yönelen şüpheliler kendisini zorla araca bindiriyor.

3 ARAÇ YER ALDI Olayın ardından harekete geçen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayda 3 aracın kullanıldığı iddia ediliyor. Oğuz’un bindirildiği aracı iki aracın daha takip ettiği belirtiliyor.