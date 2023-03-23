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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul’da gurbetçi iş insanının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar!
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Gurbetçi iş insanının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

İstanbul’da market çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından araçla kaçırılan iş insanı Zeki Oğuz’un Almanya vatandaşı olduğu öğrenildi. Oğuz’a ulaşamayan yakınları Almanya’da da polise başvurdu. Ailesinin başvurusu üzerine Almanya Başkonsolosluğu İstanbul polisi ile irtibata geçti. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylarda, iş insanının kaçırılmasında 3 aracın yer aldığı iddia ediliyor. Olayda 2’si kadın 9 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Soruşturma derinleşti

Son dakika haberler: İstanbul’da gurbetçi iş insanının kaçırılmasıyla ilgili yeni detaylar!

Almanya’da yaşayan ve İstanbul Taksim’de bir restoranın ortağı olan iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, geldikten bir gün sonra Kemerburgaz Göktürk’te kayıplara karışan iş insanı Zeki Oğuz olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ALMANYA’DA DA BAŞVURU YAPILDI

İş insanı Oğuz’un Almanya vatandaşı olduğu öğrenildi. Kendisine ulaşamayan yakınları Alman polisine başvurdu. Oğuz’un hayatından endişe ettiklerini belirten ailenin başvurusu İstanbul’da bulunan Alman Başkonsolosluğu’nu harekete geçirdi. Konsolosluk İstanbul polisi ile irtibata geçti.

MARKETTE GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

İstanbul’da arkadaşı L.U.’nun başvurusu ile başlatılan ilk soruşturmada Oğuz’un kaybolmadan önce çevredeki marketlerin güvenlik kameralar görüntüleri elde edildi. Görüntülerde, Oğuz’un markette alışveriş yaptığı görüldü.

ÖNCE YANLIŞ KİŞİ KAÇIRILMAK İSTENİYOR

Ortaya çıkan görüntülerde, marketin önünde şüpheli kişiler dikkat çekiyor. Elinde alışveriş torbasıyla çıkan bir kişi, Zeki Oğuz diye şüpheli 3 kişi tarafından zorla araca bindirilmek isteniyor. Ancak kısa bir süre sonra araca bindirilmek istenen kişi Zeki Oğuz olmadığı anlaşılınca serbest bırakılıyor. Ve bir sonraki kişi olan Zeki Oğuz’a yönelen şüpheliler kendisini zorla araca bindiriyor.

3 ARAÇ YER ALDI

Olayın ardından harekete geçen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayda 3 aracın kullanıldığı iddia ediliyor. Oğuz’un bindirildiği aracı iki aracın daha takip ettiği belirtiliyor.

2’Sİ KADIN 9 KİŞİ

İstanbul ve Antalya’da kafe restoran işletmeciliği dışında inşaat işiyle de ilgilendiği belirtilen iş insanı Oğuz’un kaçırılma olayında 2’si kadın 9 kişinin yer aldığı iddia ediliyor. İddialara göre 3 araçta 2’si kadın 9 kişi yer alıyordu. Erbil’de de iş görüşmeleri yaptığı öğrenilen iş insanı Oğuz’un kimler tarafından kaçırıldığına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiği belirtiliyor.

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