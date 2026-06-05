Şırnak'ta edinilen bilgilere göre, Şırnak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki F.Y., dün gece hastane nöbetinden çıktıktan sonra evine gitti.

TELEFONLARINA CEVAP VERMEDİ

Sabah saatlerinde arkadaşlarının telefonlarına cevap vermemesi üzerine yaşadığı eve çilingir çağırıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

F.Y., evin içerisinde asılmış şekilde bulundu. Durum arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde F.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için detaylı inceleme başlatıldı. Genç hemşirenin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.