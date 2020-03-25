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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında toplanıyor. Toplantıda okul tatil süresinin uzatılması ele alınacak.

Kritik toplantı saat 13.30'da başlayacak. Toplantının ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın açıklamasının saat 19.00'da yapılması planlanıyor.

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Toplantıda okul tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu ele alınacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağıyla ilgili olarak "Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs. bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

SINAVLARIN ERTELENMESİ

Ertelenen sınavlarla ilgili de konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Benim alanım rehberlik. Bir çocuğun sınava hazırlanırken takvime göre kendini nasıl hazırlıyor, stresi nasıl, bunların hepsini biliyorum. O yüzden prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek tabi koşullar uygun olursa... Zaruri bir durum olursa ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık" diye konuştu.

OKULLARDA CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda bilgilendirme çalışmaları, eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı.

Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu süreci paniğe kapılmadan sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden de 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunuyor.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRÜYOR

Koronavirüs pandemisi riskinin artmasının ardından nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan ara tatil öne çekilerek öğrenciler 16 Mart'ta bir haftalık ara tatile çıkmıştı. Virüs riskinin devam etmesiyle birlikte de 23 Mart'ta uzaktan eğitim programı hayata geçmişti.