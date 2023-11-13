Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde, "10 Kasım'da çiğ köfte partisi" başlıklı haber yayınlandığı belirtildi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

AA'da yer alan habere göre açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.