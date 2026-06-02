Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 13 yaşındaki Ela Naz 4 gündür kayıp | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki Ela Naz 4 gündür kayıp!

        Adana'da 4 gündür kayıp 13 yaşındaki Ela Naz Suci'yi arama çalışmaları sürerken annesi 48 yaşındaki Gonca Sözbir (48), kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yardım çağrısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 yaşındaki Ela Naz 4 gündür kayıp!

        Adana'da, edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ela Naz Suci'den cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor.

        4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

        Ailenin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ancak aradan geçen 4 güne rağmen kız çocuğuna ait bir ize rastlanmadı.

        "KIZIM SAF BİR ÇOCUKTUR"

        Kızının bulunması için çağrıda bulunan anne Gonca Sözbir, "Cumartesi günü eski mahallemize gitmiştik. Kızım, oradaki parkta arkadaşlarıyla oturacağını söyledi. Daha sonra kendisinden haber alamadık. Gitmek istese daha önce de evden gidebilirdi. Başına bir şey gelmiş olabilir. Kızımı görüp haber veren olursa çok sevinirim. Kızım 13 yaşında, çok saf bir çocuk.

        REKLAM

        "BİRİNİN GÖTÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

        Giderken üzerinde siyah tişört, altında ise bol paça pantolon vardı. Birinin götürdüğünü düşünüyorum. Çünkü benden hiç ayrı kalmadı. Çok kötü durumdayım. Uykuyu unuttuk. Aramadığımız yer kalmadı. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

        "FIRSATINI BULURSAN KAÇ KIZIM"

        Kızına çağrıda bulunan Sözbir, "Beni dinliyorsan; kendi iradenle gittiysen ya da birileri seni zorla götürdüyse, fırsatını bulursan kaç. Hayatından endişe ediyorum. Çocuğum daha çok küçük, aklıma kötü şeyler geliyor. Kim götürdüyse kızımı geri getirsin. Söz veriyorum, şikayetçi olmayacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

        Polis ekiplerinin kayıp kızın bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Aile ise Ela Naz'ı gören veya yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 1 Haziran 2026 (A Millilerin Rakibi Kuzey Makedonya)

        A Milliler hazırlık maçına çıkıyor. ABD ilk hazırlık maçında galip geldi. Fenerbahçe'de seçime geri sayım sürüyor. Aziz Yıldırım'ın anlaştığı 2 oyuncu kim? Hakan Safi'nin listesinde kimler var? Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.

        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!