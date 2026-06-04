Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu | Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

        Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL olan otel, arsa, tarla, daire, iş yeri, araç ve banka hesaplarına el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 08:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        8 AY TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

        DHA'daki habere göre yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

        5 AYRI SORUŞTURMA DOSYASI AÇILDI

        Çalışmalar kapsamında, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘2313 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından elde edilen gelirlerle mal varlığı edindikleri değerlendirilen 18 şüpheli hakkında, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı.

        İZMİR ÇEŞME'DE 4 YILDIZLI OTEL DE VAR

        Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen İzmir’in Çeşme ilçesindeki 4 yıldızlı bir otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 taksi ve hatları, Diyarbakır’da toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla, Çeşme’de 9 dönümlük arsa, 7 araç, 33 daire, 4 iş yeri ve 128 banka hesabına el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar TL olduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 3 Haziran 2026 (Kılıçdaroğlu'nun A Takımı Belli Oldu)

        Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu. Kılıçdaroğlu ve Özel görüşecek mi? Çiftçi ve Gürlek, Bahçeli'yi ziyaret etti. Mossad direktörü değişti. Bursa İnegöl'de sağanak yağış. Sıfır atık festivali başlıyor. Kiracı çıkarken evi nasıl bırakmalı? CHP için mutlak butlan kararı. ABD Nato'dan çekilebilir mi?...
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İşe iadede samimiyet kriteri
        İşe iadede samimiyet kriteri
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı
        Uyuşturucu hap yazan doktora büyük ceza!
        Uyuşturucu hap yazan doktora büyük ceza!
        Tarihe adını “modern jinekolojinin babası” olarak yazdırdı ama...
        Tarihe adını “modern jinekolojinin babası” olarak yazdırdı ama...
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        WSJ: ABD askeri hedef alınmadıkça savaş yeniden başlamayacak
        WSJ: ABD askeri hedef alınmadıkça savaş yeniden başlamayacak
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!