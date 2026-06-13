15 tonluk beton blok işçilerin üzerine düştü
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yere bıraktıkları yaklaşık 15 tonluk beton bloğun altında kalan işçilerden, 55 yaşındaki Faydat Avcı hayatını hayatını kaybetti. Olayda H.Y. isimli diğer işçinin ise ağır yaralandığı öğrenildi
Giriş: 13 Haziran 2026 - 13:09 Güncelleme:
Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesinin kırsal Kaldırım Mahallesi’ndeki bir şantiye alanında, vinç yardımıyla beton bloklar bırakıldı.
BETON BLOK BİR ANDA DEVRİLDİ
İşçiler, toparlandıkları sırada yerdeki blokların devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
BİR İŞÇİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR
Yapılan kontrollerde Faydat Avcı’nın (55) hayatını kaybettiği, H.Y’nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Faydat Avcı’nın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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