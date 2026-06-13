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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 15 tonluk beton blok üzerine düştü | Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        15 tonluk beton blok işçilerin üzerine düştü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yere bıraktıkları yaklaşık 15 tonluk beton bloğun altında kalan işçilerden, 55 yaşındaki Faydat Avcı hayatını hayatını kaybetti. Olayda H.Y. isimli diğer işçinin ise ağır yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 13:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 tonluk beton blok işçilerin üzerine düştü

        Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesinin kırsal Kaldırım Mahallesi’ndeki bir şantiye alanında, vinç yardımıyla beton bloklar bırakıldı.

        BETON BLOK BİR ANDA DEVRİLDİ

        İşçiler, toparlandıkları sırada yerdeki blokların devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        BİR İŞÇİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

        Yapılan kontrollerde Faydat Avcı’nın (55) hayatını kaybettiği, H.Y’nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

        Faydat Avcı’nın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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