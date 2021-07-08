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3 yaşındaki Faruk'un feci sonu! Taksi üzerinden geçtiği dehşet anı kamerada

İstanbul Çağlayan'da sokakta oynayan 3 yaşındaki Faruk Karaboğa'ya taksi çarptı. Taksinin üzerinden geçtiği minik Faruk, şoka giren taksici tarafından araca alınarak özel bir hastaneye götürüldü. Ancak çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

YÜREK DAYANMAZ! Son dakika: 3 yaşındaki Faruk'un feci sonu...
3 yaşındaki Faruk'un feci sonu!
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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, seyir halindeki taksi, sokakta oynayan 3 yaşındaki Faruk Karaboğa'ya çarpıp, üzerinden geçti. Taksicinin hastaneye götürdüğü çocuk hayatını kaybetti. Dehşet anları kameraya yansıdı.

Feci kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. 34 TCR 75 plakalı ticari taksiye müşteri alan Mirza Turkak (24), seyretmeye başladı. Taksici aracıyla sokakta ilerlediği esnada yolda oynayan Faruk Karaboğa'ya çarparak altına aldı. Çocuğun üstünden geçtikten sonra fark ederek duran taksici, panikle araçtan indi. Yerde hareketsiz şekilde yatan çocuğu kucaklayan taksici Turkak, koltuğa koyduktan sonra özel bir hastaneye götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuk sevk edildiği Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Taksicinin şoka girdiği o dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise taksi sürücüsü Mirza Turkak'ı savcılık talimatıyla gözaltına aldı. Sürücü adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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