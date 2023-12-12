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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 39 organize suç örgütü çökertildi! 257 gözaltı

        Son dakika haberi 39 organize suç örgütü çökertildi! 257 gözaltı

        37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 operasyonları kapsamında 39 suç örgütü çökertildi. Operasyonu kapsamında 257 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 08:43 Güncelleme: 12.12.2023 - 08:50
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        39 organize suç örgütü çökertildi! 257 gözaltı
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        37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-18 operasyonu” kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 39’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten yaptığı açıklamada Kafes-18 Operasyonları hakkında açıklama yaptı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince;

        İstanbul’da Nedim Baybaşin Organize Suç Örgütü

        Adana’da Hakan Karakuş Yerel Organize Suç Örgütü,

        Diyarbakır’da Süleyman Sarıkaya Yerel Organize Suç Örgütü,

        Çanakkale’de Murat Temuçin Yerel Organize Suç Örgütü,

        Eskişehir’de Kubilay Çavuş Yerel Organize Suç Örgütü,

        Mersin’de Adil Eryiğitler Yerel Organize Suç Örgütü,

        Muğla’da Erkan Albay Yerel Organize Suç Örgütü,

        İzmir’de İnanç Meçhul Yerel Organize Suç Örgütü,

        Niğde’de Murat Kumak Yerel Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik,

        Adana, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Van olmak üzere 37 ilde eş zamanlı olarak “Kafes-18 operasyonu” gerçekleşti.

        Organize suç örgütlerinin;

        Örgüte finans sağlamak ve silah temin amacıyla işyerlerini kurşunladıkları,

        İş insanlarını tehdit zoruyla yağmaladıkları ve silahla tehdit ettikleri,

        Silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,

        Suçtan elde edilen gelirin paylaşılmasında örgüt üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık sonrası şahısların birbirlerine yönelik silahlı eylemlerde

        bulundukları,

        Oto galeri, restorant ve benzeri işletmeleri paravan olarak kullanmak suretiyle, borç adı altında yüksek faizle tefecilik yaptıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları silahla tehdit ederek yağmaladıkları,

        Örgüt üyelerinin yerleştirildiği özel güvenlik şirketi vasıtasıyla eğlence mekanlarının güvenlik faaliyetlerinin ele geçirdikleri,

        Sözde kapı korumalığını kabul etmeyen eğlence mekânlarına ve işletmecilerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri,

        Yasadışı faktoring ve çek kırma gibi illegal faaliyetlerde bulundukları,

        Sözde kurdukları derneklere yardım toplama adı altında iş adamlarını silah zoruyla yağmaladıkları,

        3. şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak silahla para tahsilatçılığı yaptıkları tespit edildi.

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