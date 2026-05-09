        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 47 yabancı kadın sınır dışı edildi | Ankara haberleri | Son dakika haberleri

        47 yabancı kadın sınır dışı edildi!

        Ankara'da, yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. 47 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 08:38 Güncelleme:
        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirerek usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik başlatılan insan ticareti soruşturması kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

        29 GÖZALTI, 47 KADIN SINIR DIŞI

        Bu kapsamda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yurt dışından Türkiye’ye getirildiği tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu toplam 38 kadın Göç Müdürlüğü’ne teslim edilip, sınır dışı edildi.

        5 MEKANA BASKIN YAPILDI

        Operasyonların ikinci aşamasında da ekipler 5 ayrı mekana baskın yaptı. Bu operasyonlarda ise 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edilip sağlık kontrollerinin ardından Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.

