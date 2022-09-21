ABD Başkanı'ndan BM Zirvesi'nde kritik mesajlar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu New York'ta devam ediyor. Uluslararası alanda yoğun bir gündemin yaşandığı dönemde düzenlenen Genel Kurul'da vereceği mesajlar merakla beklenen ABD Başkanı Biden, kritik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın yarattığını belirten Başkan Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz uyardık bu savaşın geleceğini söyledik, engellemeye çalıştık. Putin'in sözlerine bakın, gerçek amacını ortaya koyuyor. 'Ukrayna, Rusya tarafından yaratılmıştır ve asla gerçek devlet olmamıştır' dedi.

Şimdi okullara, tren garlarına, hastanelerine saldırılarını görüyoruz. Ukrayna tarihi, kültür merkezlerini hedef alıyorlar. Geçmişte Rusya'nın zorbalıklarını gördük. Cesetleri inceleyen kişiler işkence izlerine rastladılar.

Ukrayna'nın bir halk olarak var olma hakkını ortadan kaldırmak için bunlar. Neye inanıyorsanız inanın, bu sizin kanınızı dondurmalı. Bu yüzden 100'den fazla bir araya geldi genel kurulda, koşulsuz, şartsız kınadı.

"BİZ DE BU SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

ABD muazzam güvenlik desteği ve ekonomik yardım sağladı. 25 milyar dolardan fazla destek söz konusu. Bugün 40'tan fazla ülke milyarlarca dolar katkıda bulundu. Teçhizatlar verdiler.

NATO'ya yönelik saldırıları caydırmak için, Rusya'ya hesap sormak için bu hamleler yapıldı.

Özgürlüğün yanında olduk, BM şartının her imzacısı bunlardan sorunludur. Tıpkı sizin gibi ABD de bu savaşın bitmesini istiyor. Bir ülkenin toprağını güçle alamazsınız. Şu anda bunun önünde duran tek ülke Rusya'dır. Hepimiz inançları ilkeleri korumaya söz veren hepimiz BM üyesi olarak net ve kuvvetli olmalıyız, dirayetimizin kırılmasına izin vermemeliyiz.

Ukrayna'nın hakları her ülkenin haklarıyla aynıdır. Rusya'nın saldırganlığına karşı duracağız. Burada demokrasi ile otokrasiler arasında mücadele söz konusu. Burada demokrasiyi temel alan görüşü savunuyoruz. Demokrasi bizim en önemli aracımızdır. Mevcut sınamaları aşmak için demokrasi en önemli aracımızdır.

"ADİL DÜNYA DÜZENİ SALDIRI ALTINDA"

Demokrasilerle çalışıyoruz. Burada toplanırken BM şartının temeli istikrarlı adil bir dünya düzeni saldırı altında. Bunu yok etmek isteyenler tarafından saldırı altında. BM şartı sadece demokrasiler tarafından imzalanmadı. Onlarca ülkenin vatandaşları da yer aldı.

Hepsinin ortak gayesi ve taahhüdü barış için çalışmak. Başkan Truman'ın söylediği gibi, BM şartı insanların farklarını aşabileceği, ortak paydada buluşabileceği bir şeydir. Bu ortak payda o kadar net, o kadar temel ki, bugün 193 devlet bunu kabul etti.

Bu da her sorumlu üye devletin görevidir zaten. Şiddetin, savaşın ülkeleri fethetmek için kullanılmasını reddediyorum. Küresel korku ve baskıcı politikaları reddediyorum. Ülkelerin egemenlik haklarının büyük ülkelerle aynı olduğunu savunuyorum.

"BM'NİN DAHA KAPSAYICI OLMASININ ZAMANI GELDİ"

Eğer hala güçlü bir temel olması gerektiğini istiyorsanız ABD sizinle çalışmaya hazır. Bu kurumun daha kapsayıcı olma vakti geldi. Bugünün dünyasına daha fazla cevap verebiliriz. Sürekli BM şartlarını korumalı, savunmalı, çok sıra dışı olmadığı sürece BM Güvenlik Kurulu görevini sürdürür.

ABD kalıcı ve kalıcı olmayan üye sayısının artmasını destekliyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayip Bölgesi ülkelerinin kalıcı üye olmasını sağlamak istiyor.

Hint-Pasifik bölgesinden burada Amerika'daki göç meselesini çözmeye kadar. 9 Arap lideri ile çalıştık. Afrika liderleri zirvesine ev sahipliği yapacağız. ABD'de yeni ve vazgeçilmez diplomasi dönemi başlıyor. Dünyayı doyurmanın önceliğini belirledik ve sözümüzde duruyoruz. Başa geldiğim günden itibaren çok ciddi iklim krizi gündemi getirdik. Paris Anlaşması'na katıldık, büyük zirveler düzenledik.

"İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE İÇİN MİLYARLARCA DOLAR FON AYIRDIK"

İklim krizinde mücadelede milyarlarca dolarlık yatırım var. Sıfır salınım yatırımları, enerji etkinliği, temiz üretimi desteklemek için. Yeni bir temiz enerji, güç ve ekonomik büyüme dönemi başlatacağız. Yatırımlarımız temiz enerji teknolojilerini dünya çapında artırmayı sağlayacak.

ABD hükümeti iklim finansmanına 11 milyar dolarlık yıllık yatırım yapıyor . Böylece adil enerji geçişini sağlamayı umuyoruz. Bu ihtiyaç çok büyük. Bu yüzden gelin kendi içimizde iklim yıkımını tersine çevirelim. Gezegenimizi koruyalım. 620 milyondan fazla koronavirüs aşısı dağıttık. Daha da fazlası var ihtiyacı olanlara dağıtmak için. Ücretsiz, hiçbir bedel istemeden.

Değişimin öncülüğünü yapmış olduk, yeni bir salgını engelleme önleme fonu başlattık Dünya Bankası'nda. Küresel sağlık sınamalarını aşmak için çalışmalarımız sürüyor. AIDS'le mücadele, tüberküloz, sıtma ile mücadele ile ilgili oturum olacak. Buradaki tarihi taahhütlerinizi de bekliyor olacağım. En büyük küresel bağış etkinliklerinden biri olacak.

Gıda kriziyle de başa baş mücadele ediyoruz. Burada yılda 40 milyonluk artış söz konusu. 2.9 milyar dolarlık destek paketi sağlayacağız. Rusya bu krizin suçunu yaptırımlara yıkmaya çalışıyor. Halbuki Ukrayna'ya saldırdığı için oldu bu yaptırımlar. Burada tahıl ihracatı için Karadeniz'de mekanizma kuruldu. Rusya aylardır ablukada tutuyordu bu limanları. Çok güçlü şekilde dünyanın doyurulması gerektiğine inanıyoruz.

"TÜM ÜLKELERE ÇAĞRI YAPIYORUZ"

UNICEF'in çabalarını da destekliyoruz. Gıda güvensizliği konusunda büyük sorunlar var. ABD eylem çağrıları yapıyor, yol haritaları çiziyor. 100'den fazla devlet bu süreci destekliyor.

Tüm ülkelere çağrı yapıyoruz, lütfen gıda ihracatını yasaklamayın, istifçilik yapmayın. Bizi ne ayırırsa ayırsın burada aileler çocuklarını doyuramıyorsa başka hiçbir şeyin önemi yok.

Her ulus eşit hakka sahip olacak ekonomik büyüme konusunda. Bu yüzden ABD küresel kurumlar vergisini destekliyor. Ortaklarımızla bir vizyonu desteklemek için çalışıyoruz.

"ÇİN İLE SOĞUK SAVAŞ, ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Dünyadaki ortaklarımızla birlikte dirayetli tedarik zincirlerini sağlamak için uğraşıyoruz. Hiçbir ülke enerjiyi bir güç olarak kullanamasın. Şeffaf olarak borç affı konuşun, düşük gelirli ülkeler için. Böylece daha büyük ekonomik ve siyasi krizleri engelleyebiliriz, erteleyebiliriz. Dünya çapındaki altyapı ihtiyaçlarını şeffaf bir şekilde gerçekleştirelim, işçilerin ve çevrenin haklarını koruyalım. G7 ile birlikte küresel altyapı ortaklığı kurduk.

Bu yatırımlar sadece o ülkeler için değil herkes için çok kıymetli. İklim krizi gibi küresel sorunları değiştirmeye hazırız. Bu konuda da net olayım. ABD ile Çin arasında net rekabet var. ABD makul bir lider olarak pozisyonunu kanıtladı. Soğuk savaş, çatışma istemiyoruz.

ABD özgür, açık, güvenli ve refah içinde bir dünya vizyonunu koruyacaktır. Yatırımlar sadece bağımlılığı arttırmak için değil yükü hafifletmek için. Ortaklarımız siyasi yükümlülükler yaratmak için değil kendi başarımızın diğer ülkeler başarılı olacağını bildiğimiz için ortaklık yapıyoruz. Nerede olurlarsa olsun güvenliği arttırmak. ABD burada terör tehditlerini bertaraf etmek için taahhütlerinden vazgeçmeyecek.

"TAYVAN'DA BARIŞ İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar için uğraşacağız. Afrika Birliği'nin desteklediği barış sürecini destekliyoruz. Bütün halka barış gelmeli.Venezuela'daki siyasi baskı 6 milyonun insanın kaçmasına yol açtı. Yeniden adil seçim gelmesini destekliyoruz.

Daha fazla yapacak işimiz var. BM'nin arabuluculuk yaptığı ateşkesi Yemen'de destekleyeceğiz. İsrail ve Filistin halkı için barış için mücadele edeceğiz. ABD İsrail'in güvenliğinin arkasındadır. İki devlet gelecek için en iyi yoldur. Böylece Filistin halkı da hak ettiğine sahip olabilir. İki taraf da eşit özgürlüğe sahip olmalı.

"NÜKLEER SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ"

Nükleer savaşın kazananı olmaz. Bu yüzden böyle bir savaş olmamalıdır. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 kalıcı üyesi bu taahhüdü yineledi. Rusya silahsızlandırma anlaşmasını elinin tersiyle itti. Bugün bir daha dediğim gibi sorumsuzca nükleer tehditlerde bulundular.

Çin eşi benzeri görülmemiş nükleer deneyler yapıyor. Eğer burada diplomasiyi sürdürmezsek Demokratik Kore Cumhuriyeti, BM yaptırımlarını sürdürüyor. Ortak nükleer anlaşmaya dönmesi gerekiyor İran'ın. ABD bu konuda çok net. İran'ın nükleer silahlanmasına müsaade etmeyeceğiz.

Dünyanın yeniden geriye dönmesine izin veremeyiz. Bu kurumun en büyük başarılarından biri de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'dir. Temel özgürlükler dünyanın dört bir köşesinde risk altında. Burada Sincan'daki ihlaller, BM raporu da çok net ortaya koydu bunu. Aynı şekilde etnik azınlıklara demokratik unsurlara yönelik Burma'da, Myanmar'da baskı var, Taliban tarafından kadınlara baskı var. Bugün İran'ın cesur kadınlarının yanındayız.

Bildiğim bir şey var; gelecek, halkının tüm potansiyelini kullanan ülkeler tarafından yazılacak. Daha güçlü ekonomiler yapmalıyız. Dini ve etnik azınlıklar hayatlarını tacize uğramadan yaşayabilmeli. LGBT burada hedef alınmamalı. ABD her türlü insan haklarını savunacaktır.

Bu kurum BM şartının rehberliğinde hareket eder, insan hakları beyannamesini temel alır, içinde yılmak bilmek bilmez umudun eseridir. İlk delegelerin vizyonunu düşünün. Dünya hala tutuşmuşken o dönemki dünya halklarının ne kadar düşman olduğunu, milyonlarca insanın mezarının kazıldığı, buradaki Yahudi soykırımının izlerinin olduğunu düşünün. Ancak buna rağmen daha iyisini inşa etmeye uğraştılar; kalıcı barış. Her insan için eşit haklar. Tüm insanlığın ilerlemesi için işbirliği. Bizim kapasitemiz büyük, taahhütlerimiz bundan büyük olmalı. Lütfen birlikte duralım.

Burada koşulsuz dirayetimizi gösterelim.BM şartlarının değerlerini savunuyoruz. Tarihin gidişatını herkesi için daha adil bir hale getirebiliriz. Biz tarihin yazarlarıyız, bunu başarabiliriz, hem kendimiz için, hem geleceğimiz için, insanlık için, çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Tanrı hepimizi kutsasın."