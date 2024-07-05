ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda beklentileri aştı
ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 206 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıktı
Giriş: 05.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:48
ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 206 bin kişi artarak beklentileri aştı.
Açıklanan verilere göre işsizlik oranı haziran ayında %4,1 ile %4 seviyesindeki beklenti ve mayıs verisinin üzerinde gerçekleşti.
Açıklanan veriler sonrasında ABD tahvil getirileri gerilerken, S&P 500 vadeli endeksi yükseldi.
* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ