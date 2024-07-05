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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de tarım dışı istihdam haziranda beklentileri aştı

        ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 206 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:48
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        ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı
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        ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 206 bin kişi artarak beklentileri aştı.

        Açıklanan verilere göre işsizlik oranı haziran ayında %4,1 ile %4 seviyesindeki beklenti ve mayıs verisinin üzerinde gerçekleşti.

        Açıklanan veriler sonrasında ABD tahvil getirileri gerilerken, S&P 500 vadeli endeksi yükseldi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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