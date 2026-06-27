Adana'da koçbaşıyla operasyon: 58 tutuklama
Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 500 polisin görev aldığı şafak operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi
Giriş: 27 Haziran 2026 - 09:31 Güncelleme:
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik planlı operasyon gerçekleştirildi. Şafak vakti düzenlenen operasyona yaklaşık 500 polis katıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Özel Harekat polisleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşı kullanılarak kırılarak girilirken, şüpheliler tek tek gözaltına alındı.
70 GÖZALTI VE 58 TUTUKLAMA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
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