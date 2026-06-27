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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da koçbaşıyla operasyon: 58 tutuklama

        Adana'da koçbaşıyla operasyon: 58 tutuklama

        Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 500 polisin görev aldığı şafak operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58'i tutuklandı. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        Adana'da koçbaşıyla operasyon: 58 tutuklama

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik planlı operasyon gerçekleştirildi. Şafak vakti düzenlenen operasyona yaklaşık 500 polis katıldı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Özel Harekat polisleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşı kullanılarak kırılarak girilirken, şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

        70 GÖZALTI VE 58 TUTUKLAMA

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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