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AFAD'dan Hatay depremi açıklaması

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Hatay'da dün akşam meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Tatar, "Dün 6,4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı. Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor" ifadelerini kullandı

Son dakika: AFAD'dan depremlerle ilgili açıklama
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HABERTURK.COM / DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Hatay Defne'deki deprem Antakya fayından kaynaklanan bir deprem. Şu ana kadar bu depremden kaynaklı Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. Şu ana kadar 7 bin 242 artçı sarsıntı oldu.

ARTÇI SARSINTILARLA İLGİLİ UYARI

Bu depremler çoklu mekanizmalarla ve birbirlerini tetikleyerek meydana geliyor. Dün 6,4 büyüklüğündeki deprem Antakya Fay Zonu'ndan kaynaklandı.

Artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma neden olabilir. Vatandaşlarımız binalardan uzak durmalı. Kimi bölgelerde heyelan ve kaya düşmesi gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmalı."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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