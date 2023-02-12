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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından bölge aktif olarak sarsıntılar yaşamaya devam ediyor.

AFAD'ın açıklamasına göre saat 21.33'te yine Türkoğlu/Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8 km.

AFAD, saat 21.11'de Kahramanmaraş merkezli 3.5 ve saat 20.58'de 3.8 büyüklüğünde iki depremin daha gerçekleştiğini bildirdi.

AFAD, saat 17 itibarıyla Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Fotoğraf: AA