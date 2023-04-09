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Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu! 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti milletvekili adayları
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Son dakika haberi AK Parti, aday listesini YSK'ya sundu!

AK Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu! 14 Mayıs 2023 seçimleri AK Parti milletvekili adayları
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HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Milletvekili adayı listemizi tamamladık. 81 ilde 600 milletvekili adayını YSK'ya ilettik. Mevcut milletvekillerinden 42'si 3 döneme takıldığı için 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem milletvekilliği yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 3 dönem milletvekilliği yaptığı için listede yer almadı. Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık.

İŞTE AK PARTİ ADAY LİSTESİ

HÜDAPAR ve DSP ayrıca bir liste vermiyorlar. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur. Genel başkanlarımız dışında bazı arkadaşlarımız da listelerde yer almıştır. HÜDA PAR'dan 4, DSP'den de 3 arkadaşımız listede yer almıştır." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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