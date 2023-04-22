Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler'deki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silah sesleri duyuldu - Son dakika haberler
ABONE OL

Son dakika haberi AK Parti'nin Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silah sesleri duyuldu

AK Parti'nin Bahçelievler'de bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silah sesleri duyuldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı

AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler'deki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silah sesleri duyuldu - Son dakika haberler
HABERTURK.COM / AA

AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bahçelievler Kocasinan İrtibat Bürosu önünde düzenlenen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınadıklarını belirterek "Konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

AK PARTİ BAHÇELİEVLER İLÇE BAŞKANI TUNA'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocasinan Merkez Mahallesi Seçim İrtibat Büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. Bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde hiçbir tehdide ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama: 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi
İzmir'de takla atan otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti
GÜNDEM İzmir'de feci trafik kazası
TBMM Başkanı Şentop, bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı
GÜNDEM Şentop'dan yoğun bayramlaşma trafiği
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
GÜNDEM İki grup arasında 'yan bakma' kavgası: 4 yaralı
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ: 2023 DSİ işçi alımı başvuru sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM DSİ işçi alımı kuraları bekleniyor!
Yüksek Seçim Kurulu: En az iki siyasi partinin varlığı, ittifakın zaruri unsurudur
GÜNDEM YSK “İttifak” kararının gerekçesini açıkladı
Kökleri çürüyen ağaç, otomobillerin üzerine devrildi
GÜNDEM Kökleri çürüyen ağaç, otomobillerin üzerine devrildi
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler son dakika duyurusunda! 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları için gözler duyurularda!
Samsun’da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla öldürdü
GÜNDEM Tartıştığı akrabasını silahla öldürdü
Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
GÜNDEM Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.