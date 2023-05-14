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Son dakika haberi AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklamalar

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu. Yavuz, parlamentoda ve cumhurbaşkanlığında açık ara üstün olduklarını duyurdu.

Son dakika haberi AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aslında oylar kullanıldı. Seçim güvenliği anlamında bir sorun olmadığını hepimiz söylüyoruz. Bir kısım hatalar olsa bile sistemin doğru çalıştığı bütün partilerin sandık kurulu üyelerinin, itiraza yetkili kişilerinin olduğunu biliyoruz.

İlçe seçim kurullarında partilerin üyeleri, temsilcileri var. Birleştirme tutanaklarında parti müşahitlerinin de gözlemci olmalarının mümkün olduklarını biliyoruz.

Açıkçası panik havası içinde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Madem aylardır önlem alıyorsunuz sandıkta. O zaman bir öngörünüz olmanız gerekir. Kurumları suçlamadan çıkmalısınız.

Hepsinden öte bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık seçim tutanaklarının ilçe seçim kuruluna yansıtılması, birleştirme tutanakları ile birlikte gerçeğin ortaya çıkmasıdır.

"İtirazlar ediyorlar. İtirazlar sebebiyle bizim önde olduğumuz sandıklar yansımıyor, onun için AK Parti önde görünüyor" diyorlar. İtirazlar çok zaman almaz. Bunun için de acelemiz yok. Salı günü saat 15.00'e kadar her parti sandıkta olup bitenle ilgili itirazda bulunabilir. Şu anda hiç acele etmeden bütün Türkiye'yi tanıyoruz. İtirazlarımızı etmek üzere hazırlık yapıyoruz. Şu anda TBMM tablosunda hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmek mümkündür.

Çok net ifade edeceğim durum şudur; Meclis tablosu, simülasyonlarımıza baktığımızda çok net üstün bir tabloyu görüyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığında da açık ara önde olduğunuz nettir."

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