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Son dakika haberi AK Partili Çelik'ten Akıncı Üssü kararına ilk yorum!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akıncı Üssü Davası'nda çıkan karar hakkında açıklama yaptı. Çelik, "TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi" ifadelerini kullandı

Son dakika: AK Partili Çelik'ten Akıncı Üssü kararına ilk yorum! - Haberler
AK Partili Çelik'ten Akıncı Üssü kararına ilk yorum!
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akıncı Üssü davasında çıkan karar hakkında açıklama yaptı. Çelik, "15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter'dan Akıncı Üssü kararını değerlendirdi.

Çelik yaptığı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hakettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi. Darbeci teröristler milli iradeyi ortadan kaldırmak ve egemenlik haklarımızı başka odaklara devretmek için tarihin en ağır ihanetlerinden birine giriştiler. Milletimiz kanıyla ve canıyla bu darbeci terörü durdurdu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile tüm Türkiye darbeye direndi" dedi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbe girişiminin durdurulmasından sonra bu ihanet şebekesinin hukuk önünde hesap verme süreci başladı. Bu sinsi ve tehlikeli terör örgütü her türlü yabancı odağın emrine girmeye hazır, tamamen Türkiye düşmanı sapık bir anlayışa sahip. Türkiye düşmanı bu yapı, insanlık düşmanı ideolojisini son derece sinsi yöntemlerle yaymaya çalışıyor. Kendini başka yüzlerin arkasına saklamayı biliyor. Çeşitli ülkelerde Türkiye’ye zarar vermek için her türlü ihaneti örgütlemeye devam ediyor. Bu ihanet şebekesi ile mücadele etmek vatanseverliğin en önemli gereklerindendir. Bugün adaletin verdiği karar çok önemli bir aşamadır. Darbeci terörle mücadelemiz sürecektir. Darbeci terörü bir kere daha lanetliyoruz. Şehitlerimize rahmet olsun. Gazilerimize şükranlarımızla."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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