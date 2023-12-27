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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Almanya kırmızı bültenle arıyordu! Eric Schroeder Türkiye'de yakalandı

        Son dakika haberi Almanya kırmızı bültenle arıyordu! Eric Schroeder Türkiye'de yakalandı

        Almanya tarafından Interpol Kırmızı Bülteniyle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 08:11 Güncelleme: 27.12.2023 - 08:16
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        Almanya kırmızı bültenle arıyordu! Türkiye'de yakalandı
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        Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla” aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul’da yapılan “Kafes-25” Operasyonuyla yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerliyaka X'ten yaptığı açıklamada, düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan Kafes-25 operasyonu ile yakalanan ve hakkında kırmızı bülten ile yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder’in; Hamburg’da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı, Alman makamlarınca toplam 24 olayda 784 kg marihuana ve 154 kg kokain ticareti yapmakla suçlandığı, "Hells Angels" silahlı suç örgütü üyeleri ile birlikte 1.1 ton kokain içeren bir konteyner soygununa karıştığı, "Joseph Johannes Leijdekkers" isimli uluslararası uyuşturucu tacirinin Avrupa’daki para işlerini yürüttüğü ve parasını akladığı tespit edildi.

        Operasyon sonucunda; 41 bin 850 Euro ve 38 bin Türk Lirası, 4 adet Rolex marka kol saati, 5 adet cep telefonu ile 3 adet simkart, şahsa ait farklı isimlerde pasaport ve kimlik kartları ele geçirildi.

        YERLİKAYA: TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.

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