Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAltınSon dakika! Altında yeni rekor: Altın neden yükseliyor?
ABONE OL

Altında yeni rekor

Altının onsu yüzde 1 yükselişle 2 bin 67 doları geçerek rekor kırdı. Altın şu ana kadar 2020 genelinde dolar bazında yüzde 37, TL bazında ise yüzde 65 getiri sağladı

Altın
HABERTURK.COM

Önceki gece tarihinde ilk kez 2000 doları aşan altının ons fiyatı yükselişini sürdürüyor. Altın bugün de yüzde 1.1 yükselerek 2.067 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Altındaki son yükseliş, ABD'de beklenenden olumsuz gelen istihdam verisi sebebiyle doların dünya genelinde (Türkiye'nin aksine) zayıflaması sebebiyle yaşandı.

Koronavirüste ikinci dalgaya yönelik endişeler ve ABD-Çin arasındaki gerilimin düşmemesi de belirsizlikleri artırıyor. Belirsizlikler arttıkça altına talep gücünü korumaya devam ediyor.

GRAM ALTIN BU YIL YÜZDE 65 YÜKSELDİ

Son rekorla beraber altın, 2020 genelinde dolar bazında yatırımcısına yüzde 37 kazandırmış oldu.

Bu arada dolardaki sert yükselişin etkisiyle yurtiçinde bugün gram altın da yüzde 3.5 değerlenerek 478 liraya çıktı. 2019 sonunda gram altın alanlar TL bazında şu ana kadar yüzde 65 getiri elde etti.

ÇEYREK ALTIN 785 TL'YE YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını 3.195 liradan satılıyor.

GÜMÜŞ 28 DOLARI AŞTI

Diğer yandan gümüş fiyatları günlük yüzde 4,48 artışla 2013 yılından bu yana ilk kez 28 doları aştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • haberci99 2 gün önce Altını bugün bozdururlarsa yüzde 65 kazanırlar. Aşı bulunurda bozdururlarsa yüzde 20
    CEVAPLA
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika: 8 Ağustos Altın fiyatları düşüşte! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020
ALTINAltın fiyatları düşüşe geçti
Altın fiyatları SON DAKİKA sert düşüş! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar? Canlı 7 Ağustos 2020
ALTINAltın fiyatlarında sert düşüş
Son Dakika: 7 Ağustos Altın fiyatlarında TARİHİ REKOR! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020
ALTINAltının rekor yükselişi sürüyor
SON DAKİKA: 6 Ağustos Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatları anlık 2020 güncel
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları SON DAKİKA yeni rekor! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar? Canlı 6 Ağustos 2020
ALTINAltın fiyatlarında yeni rekor
Son Dakika: 6 Ağustos Altın fiyatları rekora doymuyor! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020
ALTINAltın fiyatları rekora devam ediyor
Altın fiyatları SON DAKİKA rekor! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar? Canlı 5 Ağustos 2020
ALTINAltında yeni rekor
Altın ilk kez 2000 doları aştı
ALTINTarihte bir ilk!
Son Dakika: 5 Ağustos Altın fiyatlarında TARİHİ ZİRVE! Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 2020
ALTINAltın fiyatlarında rekor üstüne rekor
Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar? Canlı 4 Ağustos 2020
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X