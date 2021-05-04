Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolEuroLeague
ABONE OL

Son dakika! Anadolu Efes, Final-Four'da!

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i 88-83 mağlup ederek Final-Four'a kalmayı başardı!

Son dakika! Anadolu Efes, Final-Four'da!

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off beşinci ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’i mağlup etti ve seriyi 3-2 yaptı. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Lanxess Arena’da yapılacak Final-Four’da CSKA Moskova ile karşılaşacak.

Efes böylece 4. kez Final-Four’da mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar ilk olarak 2000 yılında Euroleague’de son 4’ kaldı. 2001 yılında Suproleague Final Four’da yer alan Anadolu Efes, 2019 yılında da Euroleague Final-Four’da final mücadelesine çıkıp sezonu ikinci olarak tamamlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anadolu Efes Real Madrid maçı CANLI İZLE - Efes Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda yayınlana
BASKETBOLAnadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Anadolu Efes - Real Madrid maçı nerede?
BASKETBOLAnadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
BASKETBOLAday kadro açıklandı
Westbrook'tan 20 asist, 20 ribauntluk performans
BASKETBOLNe yaptın Westbrook!
Galatasaray finalde (Galatasaray: 70 - Nesibe Aydın: 58)
BASKETBOLGalatasaray finalde
NBA'de Giannis-Durant düellosuna sahne olan maçı Bucks kazandı
BASKETBOLDev kapışmada Bucks kazandı!
Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman? THY Avrupa Ligi'nde ya tamam ya devam maçı! EuroLeague
BASKETBOLAnadolu Efes ya tamam ye devam maçında
ING Basketbol Süper Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi yarın yapılacak
BASKETBOLDerbi yarın oynanacak!
Cedi Osman'ın "double-double"ı Cavaliers'a yetmedi
BASKETBOLCedi Osman'ın "double-double"ı yetmedi
Denizli Basket'te Süper Lig sevinci
BASKETBOLDenizli Basket'te Süper Lig sevinci