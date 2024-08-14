Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı
Giriş: 14.08.2024 - 15:45 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:12
Okulların açılmasına kısa zaman kala Ankara'da servis ücretleri de açıklandı.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.
Buna göre okul servis ücreti yıllık 0-3 km arası 16 bin 745 TL, 3-6 km arası 18 bin 450 TL, 6-10 km 21 bin 320 TL, 10 -15 km arası ise 24 bin 810 TL oldu.
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