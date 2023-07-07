Son dakika haberi Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı!

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki milli yıldız için Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde başkan Florentino Perez'in katılımıyla imza töreni düzenlendi. Tarihi törende Arda Güler'in ailesi de yer aldı.

Arda Güler, imzayı attıktan sonra 24 numaralı formasıyla poz verdi.

Bugün bizim için çok önemli. Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu daha kadromuza katıyoruz. Tüm kulüpler, Arda Güler ile ilgileniyordu. Arda Güler'i size gururla takdim ediyorum. Arda Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. Real Madrid'i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz."

"Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Gelecekte elde edeceğimiz başarıların temelini oluşturuyoruz. Birçok tecrübeli, birçok yetenekli oyuncularla büyük başarılar elde ettik. Bu şekilde de dünyanın en büyük kulübü olduk. Genç ve yetenekli oyuncular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler.

ARDA GÜLER: EFSANE OLMAK İSTİYORUM

Florentino Perez'in ardından söz alan Arda Güler ise, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne gelmemde destek veren aileme ve herkese teşekkür ederim. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmak çok büyük bir gurur!"

NEDEN BARCELONA DEĞİL REAL MADRID?

Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Real Madrid, sizi istediğinde konu kapanıyor. Benim için önemli olan Real Madrid'de oynamak. Diğer seçenekleri düşünmüyorum. Tüm yeteneklerimi burada göstermek istiyorum.

HANGİ POZİSYONDA OYNAMAK HOŞUNA GİDİYOR?

Sağ kenarda ve ofansif orta saha olarak oynamak hoşuma gidiyor ama önemli değil, ben maçlar kazanmak istiyorum. Gol atmak, asistler yapmak, hücumcu oynamak istiyorum. Sonuçta teknik direktörümüz Ancelotti karar verecek buna.

REAL MADRİD'DE KALACAĞIM

- Bu yıl kiralanabileceğin konuşuluyor. Modric, Bellingham gibi çok önemli oyuncularla birlikte şansın var mı?

Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım, severim. Oynamak için geldim. Kazanmak istiyorum, bunun için her şeyi yapmak ve kendimi Real Madrid'de göstermek istiyorum. Başkan ve hoca kiralık gitmemin olası olmadığını söyledi. Kiralık gitmeyeceğim. Real Madrid'de kalacağım.

ANCELOTTİ İLE TELEFON KONUŞMASI

Real Madrid tarihinde çok önemli oyuncular var. Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil... Bunlar hep benim aklımdaydı. Bu oyuncular gibi özel olmak isterdim. Şimdi ben de bu kulübün tarihinde yer almak istiyorum. Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğunu bahsetti. Bana bu süreçte çok yardımcı oldu ve kulübü bana çok güzel şekilde anlattı. Ancelotti beni aradı ve Real Madrid'e gelmem gerektiğini, çok istediğini söyledi. Benim için çok büyük bir gururdu. Birkaç kere aradı beni. Hangi pozisyonda oynayacağımı, düşüncelerini bana anlattı.

20 + 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Arda Güler'in 20 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon Euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon Euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid'in azami 10 milyon Euro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Arda Güler'in başka bir kulübe transferi durumunda Real Madrid'in elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20'sinin de Fenerbahçe'ye verileceği ifade edildi.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Real Madrid tarafından ödeneceği kaydedildi.

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ANKARA'DAN MADRİD'E UZANAN BİR HİKAYE

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu.

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda çıktığı maçlarda ve yakın zamanda dahil edildiği A Milli Futbol Takımı'nda görev aldığı az sayıdaki karşılaşmada kalitesini ortaya koyan 18 yaşındaki Arda Güler, kısa süren Süper Lig kariyerinin ardından Avrupa'nın yeşil sahalarında ter dökecek.

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.

Filiz lisansı 15 Ağustos 2014'te 9 yaşında Gençlerbirliği'nin altyapısındayken çıkarılan Arda Güler, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.

Karşılaşmada yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na "Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum." ifadeleriyle anlatan Arda, 13 yaşında 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe tarafından transfer edildi.

Birçok kulübün talip olduğu Arda konusunda Gençlerbirliği Kulübünü ve ailesini ikna eden sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler, yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı.

Performansıyla kısa zamanda farkını ortaya koyan ve A Milli formayı da sırtına geçiren "10 numara", ilk profesyonel sözleşmesinden 2,5 yıl sonra Real Madrid’in kapısını araladı.

SÜPER LİG'DE 32 MAÇTA FORMA GİYDİ, 7 GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla ilk kez 2018-2019 sezonunda 3 Mart 2019'da Spor Toto Gelişim Elit 14 Yaş Altı Ligi'nde Medipol Başakşehir mücadelesine çıkan Arda Güler, altyapıda 2019-2020 sezonunda 15 ve 16 yaş altı, 2020-2021 sezonunda da 19 yaş altı takımlarında görev yaptı.

Süper Lig'de ilk maçına 2021-2022 sezonunda 22 Ağustos 2021'de Kadıköy'deki Frapot TAV Antalyaspor maçıyla çıkan Arda Güler, 86. dakikada oyuna dahil olmuş ve takımının bir golünün de pasını vermişti.

13 Mart 2022'de deplasmandaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde de sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydeden Arda, şubat ayına kadar 19 yaş altı gelişim liginde de görev aldığı sezonun sonuna dek Süper Lig'de sarı-lacivertli formayla 11 maça daha çıktı.

Arda Güler, geride kalan 2022-2023 sezonunda ise Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla 20 lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadele edip kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 (12) ve 2022-2023 (20) sezonlarında olmak üzere toplam 32 maçta forma giyen Arda Güler, 7 gol atarken kupa mücadelelerinde fileleri bir kez havalandırdı.

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GALLER MAÇINDAKİ GOLÜ HAFIZALARDA

Milli forma heyecanı 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 2021'de 2 özel maçla başlayan Arda Güler, 2022 yılında da bu takımda 3 resmi karşılaşmada ay-yıldızlı formayı terletti.

Genç yaşta kariyerinde hızla yükselen Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'na ilk kez, geçen yıl 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da da Çekya ile yapılacak özel maçların aday kadrosu için davet edildi.

⚽️ FIFA, 🇹🇷 Arda Güler'in Galler'e attığı golü, haziran ayında Puskas Ödülü'ne aday olan goller arasında gösterdipic.twitter.com/tPV4Rpy8li — Habertürk Spor (@HTSpor) July 1, 2023

Çekya karşısında 68. dakikada oyuna girerek A Milli formayı ilk kez bir maçta sırtına geçiren Arda Güler, bu yıl da 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Hırvatistan, Letonya ve Galler karşılaşmalarında görev aldı.

Arda'nın Samsun'da oynanan Galler maçının 80. dakikasında attığı şık gol hafızalara kazındı.

Özellikle 2022-2023 sezonundaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Arda, İspanya'nın iki devi Barcelona ve Real Madrid'den gelen teklifler karşısında Madrid ekibini tercih etti.

ARDA GÜLER BU SÖZLERLE FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Arda Güler'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.



Veda etmek… pic.twitter.com/MxUohpKmUa — Arda Güler (@10ardaguler) July 6, 2023

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

Yolun açık, şansın bol olsun Arda Güler pic.twitter.com/rGYvdHIqAC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2023

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FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

İşte, "Yolun açık, şansın bol olsun Arda Güler" başlıklı o yazı:

"Bazılarımız için hayatımızın en unutulmaz anlarından biridir, bir futbolcudan fazlasını izlemek;

10'un bir kulüp ve bir camia için bir futbolcudan çok daha fazlası olduğunu görmek, yaşamak…

İşte Arda bizim için onlardan biriydi!

Altyapısında yetiştiği Ankara'nın köklü kulübü Gençlerbirliği'nden 2019'da ayrılarak 'çocukluk aşkım' dediği Fenerbahçe'sine kavuşan Arda Güler;

2021 yılında profesyonelliğe adım atmış,

hayalini kurduğu Saracoğlu'nun çimlerine basma vakti gelmişti.

Milyonları aynı duyguda buluşturan eşsiz bir hikaye başlıyordu…

2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiğimiz maçın 67. dakikasında oyuna giren genç yeteneğimiz, ilk Çubuklu sevincini milyonlarla birlikte yaşadı.

O gün, henüz 16 yaşındayken pek çoğunun 'orkestra şefi' diye tanımladığı Arda, unutulmaz pasların, akıllara kazınacak gollerin kahramanı olmaya adayım diyordu.

Ve takvim yaprakları 13 Mart 2022'yi gösterdiğinde Alanyaspor deplasmanında Çubuklumuz ile kaydettiği ilk gol belki de onun futbol hayatının en unutulmaz anı olarak kalacaktı.

O günden sonra Çubuklumuzla kariyer basamaklarını hızlıca tırmanan Arda;

parmak ısırtıcı ayak-topuk mahareti, saha içerisinde topu ayağına aldığı andaki özgüveni, sebatlı mücadelesi, meşin yuvarlağa olan bağlılığı sayesinde futbol ikliminin son yıllarda gördüğü çok yönlü, çok katmanlı oyuncuların başında gelmesinin de ötesinde

Yeşil sahalarda Fenerbahçe formasıyla gencecik bir yeteneğin doğuşunu tüm ülkemize izletti!

Yükselen grafiği ve eşsiz potansiyeli ile A Milli Takım kapısını da aralayan genç yeteneğimiz, Çekya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli formayı giydi,

Galler ile oynanan Avrupa Şampiyonası 2024 Grup Eleme maçında kaydettiği golle A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

'Şimdi Gerçekler Hayallerimizden de Güzel' sloganımızla Fenerbahçemize resmi imzayı attığı, sözlerini 'İyi ki Fenerbahçe' diye tamamlayarak milyonlara umut olduğu, her bir Fenerbahçeli'nin içini ısıttığı o gün, bizim için bambaşka bir mutluluk oldu.

Bugün, bu güzel hikaye buruk bir gururla son buluyor ve senin için bir dünya devinde yeni bir hikâye başlıyor…

Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'nin Ardası, dünya devi Real Madrid'e merhaba diyor!

Bu güzel ülkenin milli bir değeri, sporcu nesillerin, sporla yetişen geleceğin yegane yuvası olan Fenerbahçe ve milyonlarca taraftarı adına "her şey için teşekkürler Arda…"

Başarıların, dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da hep gururumuz olacak.

Yolun açık, şansın bol olsun!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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