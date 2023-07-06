Real Madrid, Arda Güler'i böyle açıkladı! Türkçe mesaj...
Dünya devi Real Madrid, Fenerbahçe'den Arda Güler'i transfer ettiğini resmen açıkladı. İspanyol ekibi, Türkçe mesajla ilk duyuruyu yaparken paylaşımlar binlerce etkileşim aldı
Giriş: 06.07.2023 - 16:37
1
Real Madrid'in ilk tweeti Türkçe "Yükleniyor..." oldu.
2
İspanyol ekibi sonrasında resmi açıklamayı paylaştı.
3
Hemen ardından ise Arda'nın Real formalı görselleri büyük ilgi gördü.
4
Real Madrid sonrasında "Bienvenido" (İspanyolca: Hoş geldin) paylaşımını yaptı.
5
Real sonrasında ise Arda'nın milli formayla olan fotoğraflarını paylaştı.
6
Fenerbahçe'den ise "Yolun açık olsun Arda" görseli paylaşıldı.