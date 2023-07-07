Ankara'dan Madrid'e bir başarı hikayesi: Arda Güler...

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FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ Arda, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

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Sarı-lacivertli takıma veda etmenin zor olduğunu dile getiren Arda Güler, şunları kaydetti: "Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu"