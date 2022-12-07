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Son dakika haberi Asgari ücrette beklenti belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı ankete katılan işçilerin asgari ücret beklentisi 7.536 TL olarak açıklandı. Ankette işverenler 7.050 TL beklentisinde olduklarını belirtirken, kamuoyunun beklentisi ise 7.845 TL oldu. Ankete katılan işçilerin yüzde 26.8’ini oluşturan asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret beklentisi ise 7 bin 630 TL olarak hesaplandı

Son dakika haberi Asgari ücrette beklenti belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 2023 yılı asgari ücretini belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği anket sonuçları Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunuldu.

Araştırmada sorulan, “Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi” sorusuna, katılımcıların yüzde 60’ı yeterli olmadığı, yüzde 30’u yeterli olduğu, yüzde 10’u ise “ne yeterli ne de yetersiz olduğu” cevabını verdi.

Ankete katılan işçilerin asgari ücret beklentisi 7.536,30 TL, işverenlerin beklentisi 7.050,40 TL, işçi ve işveren dışındaki çeşitli mesleklerden vatandaşlardan oluşan kamuoyunun beklentisi ise 7.845,50 TL olarak hesaplandı.

Ankete katılan işçilerin yüzde 26.8’ini oluşturan asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret beklentisi ise 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

Katılımcı işçilerin yüzde 15,8’inin geliri 5.500 TL ve altı, yüzde 24.8’inin geliri 5.501-8.000 TL arası, yüzde 17.6’sının geliri 8.001-10.000 TL arası, yüzde 15’inin geliri ise 10 bin liradan fazla olarak bildirildi.

İşçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 536 TL, işverenin beklentisi 7 bin 50 TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 630 TL oldu.

9 KASIM'DA ARAŞTIRMA BAŞLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere 9 Kasım'da araştırma başlatmıştı. Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayan araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edildi.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

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