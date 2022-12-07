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Haberler Sosyal Güvenlik Asgari ücrette ilk toplantı tamamlandı
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Son dakika haberi Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı tamamlandı

Asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, yarın saat 10.00'da basın açıklaması yapacaklarını söyledi

Asgari ücrette ilk toplantı tamamlandı
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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç başladı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret anketinin sonuçları komisyonla paylaşıldı. Ankette, yeni yılda kamuoyunun ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu bilgisine yer verildi. Toplantıda ayrıca işçi ve işveren tarafı ekonomik veriler doğrultusunda görüş ve taleplerini dile getirdi.

TÜRK-İŞ YARIN AÇIKLAMA YAPACAK

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, yarın saat 10.00'da basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA

Komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

Toplantıya işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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