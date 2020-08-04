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Haberlerİş-YaşamBakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası
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Son dakika haberi Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan esatın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerini değerlendirdi. Albayrak, ekonomik büyümenin göstergelerinden olan ve 56.9 olarak açıklanan veriyle ilgili, "Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı

Bakan Albayrak: Bu tarihi bir dönüm noktası
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin, "Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

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