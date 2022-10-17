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Son dakika haberi Bakan Dönmez Amasra'daki son durumu açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasına ilişkin son bilgileri aktardı. Madendeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklayan Dönmez, yarın Meclis'te bilgilendirme yapacağını söyledi

Son dakika: Bakan Dönmez Amasra'daki son durumu açıkladı
Bakan Dönmez Amasra'daki son durumu açıkladı
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HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen grizu patlamasına ilişkin son bilgileri aktardı.

Bakan Dönmez şunları söyledi:

"18 saat içinde arama kurtarma çalışmalarını tamamladık ancak 41 kardeşimiz şehit verdik. Bartın'da 1, İstanbul'da 6 yaralımızın tedavisi devam ediyor.

Grizu patlaması olduğunu söylemiştim. Bugün itibariyle yaptığımız değerlendirmede, bu ilk değerlendirmenin devam ettiğini gözlemliyoruz.

Yangın büyük alanda kontrol altına alındı. Yangın sönmek üzere. Madende üretim tamamen durmuştur.

Adli ve idari soruşturmalarda gerekli her türlü yardım savcılarımıza ve müfettişlerimize yapılacaktır.

Yarın TBMM Genel Kurulu'na da sürece ilişkin tarafımdan bilgilendirme yapılacaktır. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik, dün itibariyle definleri tamamlamış olduk.

Valiliğimiz yardımlara başlamıştır, Türkiye Taşkurumu da ödemelere başlayacaktır. Her türlü ihtiyaç devletimiz tarafından karşılanacaktır.

MÜFETTİŞ SAYISI 6'YA ÇIKTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın´daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, iş güvenliği uzmanları ile birlikte 6 kişiye çıkararak genişletti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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