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Son dakika haberi Bakan Kurum'dan poşet fiyatı açıklaması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Poşet fiyatlarını, 2023 yılında da 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz

Son dakika haberi Bakan Kurum'dan poşet fiyatı açıklaması
Habertürk Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, “Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi’mizle de ulaşacağız. 2023’ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız.” ifadelerini kullandı.

Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, bugün birçok gelişmiş ülkenin bile, ekonomiye dair nedenlerle; sosyal devlet uygulamalarını askıya aldığını vurguladı.

Türkiye’nin ise tüm zor şartlara rağmen her zaman olduğu gibi, milletin olanı millete verdiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:


"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİ"

“TOKİ’mizle ürettiğimiz, 1 milyon 170 bin sosyal konutla hiçbir ülkenin yapmaya cesaret dahi edemeyeceği bir istikbal yatırımını hayata geçirdik. Şu an 81 ilimizde 138 bin yeni yuvamızın inşası sürüyor. Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı! Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı! Bizim kulağımız da, aklımız da hep millette oldu, milletimizin rızasında oldu! Türkiye olarak kendi kaynaklarımızı oluşturduk, planımızı yaptık, milletimiz bizden yeni yuvalar istedi, biz de yaptık. Şimdi yine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yerli ve milli imkânlarımızla, büyük bir gururla başlattık.”
“Ekim ayında temellerini attığımız 5 bin 615 konutumuzla beraber; ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibariyle 22 bin 500 sayısına ulaştık”

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yerini halkın hizmetine sunduklarını belirterek, “Projemize; 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla, kendilerine güvenmeyen mahfillerin tamamına tarihi bir cevap veren gençlerimizin her birine, ayrı ayrı, teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum! Ekim ayında temellerini attığımız 5 bin 615 konutumuzla beraber; ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımızda şu an itibariyle 22 bin 500 sayısına ulaştık. Kura çekimlerimiz; 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlanmış olacak. İnşaatlarımızın başlamasıyla da inşallah özel sektörümüz de harekete geçecek, konut arzı yükselecek, herkes kazanacak, en önemlisi de bu millet kazanacak, Türkiye Kazanacak!” ifadelerini kullandı.

“BU DEV HAMLENİN TEMİNATI: CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Bakan Murat Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” sosyal konut projesinin teminatını soranlara cevaben şöyle konuştu:

“Bu dev hamlenin teminatı da garantisi de, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, güçlü Türkiye’nin mimarı, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır! Buradan da ilan edelim! Sosyal konutta yeni etapları başlatmaya, yeni sosyal konut müjdelerini ardı ardına vermeye, milletimize yeni yuvalar kurmaya, buradan, milletin kürsüsünden söz veriyoruz!”

"20 YILDA 3 MİLYON 200 BİN KONUTUMUZU YENİLEDİK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, “Bugün 81 şehrimizde yaptığımız kentsel dönüşümü; yavrularımızın istikbal meselesi olarak görüyor, 922 ilçemizin tamamını adeta baştan aşağı yeniliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 20 yılda, tam 13 milyon vatandaşımızın, başka bir ifadeyle, Yunanistan, Portekiz, İsveç nüfuslarına denk sayıda insanımızın huzur içerisinde yaşadığı tam 3 milyon 200 bin konutumuzu yeniledik! Bir seferberlik şuuruyla; şu anda sahada, 250 bin konutumuzu, canla başla yeniliyoruz! İstanbul’umuzda tam 695 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün, 39 ilçemizde girilmedik mahalle bırakmadık. İstanbul’un her noktasına yayılan tam 93 bin yuvanın yenilenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara’da ise şimdiye kadar 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik, yaklaşık 5 bin güvenli yuvamızı en kısa sürede milletimize sunacağız.” dedi.

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