Bakan Selçuk'tan tamamlayıcı emeklilik sigortası açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan ve kamuoyunda işten çıkarma yasağı olarak bilinen fesih kısıtını uzatmayı düşündüklerini belirtti.

İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldıklarını belirten Bakan Selçuk, fesih kısıtı sayesinde de koronavirüs salgını döneminde vatandaşın işini kaybetmesini engellediklerini belirtti.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Selçuk, "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz".

Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneği alan kişi sayısının 3.5 milyona yaklaştığını belirtirken 1 milyon 358 bin kişinin de nakdi ücret desteği aldığını açıkladı. Selçuk, desteğin 10 milyar lirayı bulduğunu belirtirken, "Bir diğer Teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz." dedi.

Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili konuşan Selçuk, "Türkiye'de nüfusumuz yaşlanmakta. 2045'te yaşlı nüfusumuz genç nüfusumuzu geçmeye başlayacak. 2. ve 3. basamak emeklilik sistemlerini değerlendirmek zorundayız. Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu 2 ve 3. basamakları etkinleştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ortaya koyduğumuz bir model. Masada birden çok model var. Temel hedefimiz emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesini sağlamak." dedi

Kıdem tazminatıyla ilgili nasıl birleşeceği sorusuna Selçuk, "Çalışanlarımızın hakları korunacak. Müzakere devam ederken bu konuda tam detay vermeyeyim." şeklinde konuştu.

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