Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması! 0:00 / 0:00

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" açıklamasında bulundu.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 11, 2020

Bakan Selçuk, "16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum" dedi.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 11, 2020