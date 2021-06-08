Bakan Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt! 0:00 / 0:00

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt verdi. Selçuk, "Somut olmayan söylemlerle, dedikodularla hareket etmek yerine neyin ne olduğunu ortaya koyabilen ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bununla ilgili müracaat yolları belli, itiraz yolları belli, bu yollara müracat edilebilir. Soruların kendisiyle ilgili bir itiraz yok. Delil olmayan konularda daha dikkatli olunmalı" dedi.