AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurulunda 2021 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalar yaptı.

AA'nın haberine göre konuşmasında uzaktan eğitime değinen Selçuk, "Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" diyen Selçuk, "Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. 2020 yılı sonuna kadar da bin 350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacaktır." dedi.

Bakan Selçuk ayrıca, "Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini de kullandı.