AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı. Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor." dedi.

Elektrik tüketiminin yüzde 31 arttığını belirten Bakan Varank, 13 il bünyesindeki sanayide antikor testlerine başlanacağını da söyledi.

Bakan Varank söz konusu illeri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri olarak açıkladı

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