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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Kaplan, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

BALIKESİRSPOR: Yiğithan - Berat, Görkem, Mustafa (Dk. 46 Berk), Sedat Yiğit, Abdullah (Dk. 86 Mustafa Burak), Hasancan (Dk. 78 Ahmet Çağrı), Güney, Doğanay (Dk. 86 Arda Göroğlu), Muhammed Eren, Arda Akgün (Dk. 69 Umut)

1461 TRABZON: Furkan - Buğrahan, Abdulkadir, Bahadır, Tunahan, Özkan, Kerem (Dk. 79 Onur), Arif (Dk. 83 Abdullah), Furkan Fehmi (Dk. 46 Atalay), Batuhan (Dk. 58 Nafican), Önder (Dk. 46 Denizhan)

GOLLER: Dk. 58 Arda Akgün (Balıkesirspor), Dk. 63 Tunahan, Dk. 90 Atalay (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Mustafa, Umut (Balıkesirspor), Atalay (1461 Trabzon)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Balıkesirspor küme düştü. Evinde 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelen Balıkesirspor, müsabakayı 2-1 kaybederek 2. Lig'e veda etti.

Balıkesirspor 58. dakikada Arda Akgün'ün golüyle öne geçti: 1-0. Play-Off hattında yer alan 1461 Trabzon, 63. dakikada Tunahan ile beraberliği yakaladı: 1-1. Karadeniz ekibi 90. dakikada Atalay'ın golü ile gelip gelmeyi başardı: 1-2. Balıkesirspor bu skorun ardından gelecek sene 3. Lig'de mücadele edecek.