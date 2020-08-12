Barcelona'da dokuz kişiden oluşan hazırlık kampında, bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği bildirildi. Barcelona'da gelecek sezon için hazırlık kampında bulunan futbolcuların Pedri, Francisco Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets olduğu açıklandı.