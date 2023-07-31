Son dakika haberi Beşiktaş Ante Rebic transferini açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Ante Rebic'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.”

BONSERVİSİ İÇİN 500 BİN EURO ÖDENECEK

29 yaşındaki yıldız için İtalyan kulübüyle 500 bin euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, Rebic'e ise yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek.

Son 4 yıldır Milan forması giyen Rebic, İtalyan ekibiyle 124 maça çıktı.

Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.

ANTE REBIC

Doğum tarihi/Yaş: 21 Eylül 1993 (29)

Doğum yeri: Split / Hırvatistan

Boy: 1,85 m

Baş mevki: Sol Kanat

Yan mevki: Santrafor - Forvet Arkası

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 6 milyon €

Oynadığı takımlar: RNK Split, Fiorentina, RB Leipzig, Hellas Verona, Frankfurt, Milan

Toplam performans: 313 maç 73 gol 35 asist