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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş Ante Rebic transferini açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş Ante Rebic transferini açıkladı!

        Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi konusunda Milan ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 13:45
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        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Ante Rebic'i Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.”

        BONSERVİSİ İÇİN 500 BİN EURO ÖDENECEK

        29 yaşındaki yıldız için İtalyan kulübüyle 500 bin euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, Rebic'e ise yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek.

        Son 4 yıldır Milan forması giyen Rebic, İtalyan ekibiyle 124 maça çıktı.

        Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.

        ANTE REBIC

        Doğum tarihi/Yaş: 21 Eylül 1993 (29)

        Doğum yeri: Split / Hırvatistan

        Boy: 1,85 m

        Baş mevki: Sol Kanat

        Yan mevki: Santrafor - Forvet Arkası

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel piyasa değeri: 6 milyon €

        Oynadığı takımlar: RNK Split, Fiorentina, RB Leipzig, Hellas Verona, Frankfurt, Milan

        Toplam performans: 313 maç 73 gol 35 asist

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