Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde mutlu sona yakın!
Transferde sıcak gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş, orta saha takviyesi için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova forması giyen ve yerli statüsünde oynayabilecek Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde mutlu sona yaklaştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ante Rebic bekleyişi sürerken, orta saha takviyesi için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde olan Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde önemli aşama kaydetti.
Kazak oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, 6 milyon euro istenen 25 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euro+bonuslar karşılığı anlaşmaya yakın...
YABANCI SINIRINA TAKILMAYACAK
Beşiktaş, Zaynutdinov'u Kazakistan vatandaşı olduğu için yerli statüsünde oynatabilecek. Hatırlancağı üzere TFF, Türki Cumhuriyetlerden olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı futbolcuların yabancı statüsünde sayılmayacağını açıklamıştı.
Orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapan ve 2020'den bu yana Rus ekibi CSKA'da forma giyen Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda 30 maçta 12 kez ağları sarstı.
CSKA Moskova ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaynutdinov, takımıyla 81 maça çıkarken, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu daha önce Astana, Rostov ve Taraz'da oynadı.