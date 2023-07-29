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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi: Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde mutlu sona yakın! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov transferinde mutlu sona yakın!

        Transferde sıcak gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş, orta saha takviyesi için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova forması giyen ve yerli statüsünde oynayabilecek Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde mutlu sona yaklaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 12:46
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Ante Rebic bekleyişi sürerken, orta saha takviyesi için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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        Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde olan Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde önemli aşama kaydetti.

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        Kazak oyuncunun kulübü CSKA Moskova ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, 6 milyon euro istenen 25 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euro+bonuslar karşılığı anlaşmaya yakın...

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        YABANCI SINIRINA TAKILMAYACAK

        Beşiktaş, Zaynutdinov'u Kazakistan vatandaşı olduğu için yerli statüsünde oynatabilecek. Hatırlancağı üzere TFF, Türki Cumhuriyetlerden olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı futbolcuların yabancı statüsünde sayılmayacağını açıklamıştı.

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        Orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapan ve 2020'den bu yana Rus ekibi CSKA'da forma giyen Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda 30 maçta 12 kez ağları sarstı.

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        CSKA Moskova ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaynutdinov, takımıyla 81 maça çıkarken, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu daha önce Astana, Rostov ve Taraz'da oynadı.

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