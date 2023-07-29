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YABANCI SINIRINA TAKILMAYACAK Beşiktaş, Zaynutdinov'u Kazakistan vatandaşı olduğu için yerli statüsünde oynatabilecek. Hatırlancağı üzere TFF, Türki Cumhuriyetlerden olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı futbolcuların yabancı statüsünde sayılmayacağını açıklamıştı.

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Orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapan ve 2020'den bu yana Rus ekibi CSKA'da forma giyen Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda 30 maçta 12 kez ağları sarstı.

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CSKA Moskova ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaynutdinov, takımıyla 81 maça çıkarken, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu daha önce Astana, Rostov ve Taraz'da oynadı.

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