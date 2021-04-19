Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 37. haftasında HES Kablo Kayserispor ile 23 Nisan Cuma günü, 38. haftasında ise Çaykur Rizespor ile 27 Nisan Salı günü oynaması planlanan maçların tarihleri, Kulübümüzün bugün yapmış olduğu resmi başvurusu neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından değiştirilmiştir.

Futbol Takımımızın yenilenen 37 ve 38. hafta programı şöyle:

37. Hafta

24 Nisan Cumartesi

19.00 Beşiktaş – HES Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

38. Hafta

28 Nisan Çarşamba

19.00 Çaykur Rizespor – Beşiktaş (Çaykur Didi Stadı)"