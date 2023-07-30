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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic İstanbul'a geldi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

        Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü Ante Rebic, İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 16:13
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        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
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        Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi.

        Hırvat yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum" diye konuştu.

        7 NUMARAYI GİYECEK

        Rebic, Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası için "7 numarayı seçtim" sözlerini kullandı.

        Rebic, son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyledi ve, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." dedi.

        BONSERVİSİ İÇİN 500 BİN EURO ÖDENECEK

        29 yaşındaki yıldız için İtalyan kulübüyle 500 bin euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, Rebic'e ise yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek.

        Son 4 yıldır Milan forması giyen Rebic, İtalyan ekibiyle 124 maça çıktı.

        Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.

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