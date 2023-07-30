Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Ante Rebic, İstanbul'a geldi.

Hırvat yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum" diye konuştu.

7 NUMARAYI GİYECEK

Rebic, Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası için "7 numarayı seçtim" sözlerini kullandı.

Rebic, son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyledi ve, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." dedi.

BONSERVİSİ İÇİN 500 BİN EURO ÖDENECEK

29 yaşındaki yıldız için İtalyan kulübüyle 500 bin euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş, Rebic'e ise yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek.

Son 4 yıldır Milan forması giyen Rebic, İtalyan ekibiyle 124 maça çıktı.

Bu süreçte 29 gol atan deneyimli oyuncu, 14 kez de asist yaptı.